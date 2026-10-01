EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem AXA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23.88 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.188 AXA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 42.54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178.18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.18 Prozent gesteigert.

AXA war somit zuletzt am Markt 89.40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch