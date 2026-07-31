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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Axa nach Halbjahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 46 auf 47 Euro angehoben. Der Versicherer habe insgesamt solide Resultate präsentiert, die den Mittelfristzielen entsprächen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum begründete er mit der zuletzt guten Performance der Aktie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.