AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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28.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteidigt am Nachmittag Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 125,44 GBP.
Kaum Ausschläge verzeichnete die AstraZeneca-Aktie im London-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 125,44 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'752 Punkten steht. Bei 126,26 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 124,48 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 126,14 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 585'641 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 25,40 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,84 GBP am 27.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 14,03 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 GBP, nach 1,18 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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