DKSH-Aktie: Neuer Vertriebsdeal für Ferrara-Süssigkeiten in Asien-Pazifik

Bei dem Produkt handelt es sich um Fruchtgummi, das mit kleinen, harten Zuckerstückchen umhüllt ist. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt dabei Import, Vertrieb, Logistik sowie Verkauf und Vermarktung.

DKSH hält in ausgewählten Märkten Exklusivrechte, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb. Die Partnerschaft begann bereits Anfang 2026 mit der Lancierung der Süssigkeiten in Neuseeland.

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Zürich (awp)