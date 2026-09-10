RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
10.09.2026 11:22:44
RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Die detaillierte Analyse des RWE-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Javier Garrido durchgeführt.
Die US-Bank JPMorgan hat RWE den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Versorger RWE hält Javier Garrido eine Anhebung der Jahresziele für möglich. Er hält die Gewinnplanung des Versorgers sowohl auf kurz- als auch auf mittelfristige Sicht für konservativ.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 11:05 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.7 Prozent auf 60.66 EUR. Bisher wurden heute 242’749 RWE-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 36.7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11:16
|Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie stärker (AWP)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|RWE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.ch)