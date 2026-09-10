RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat RWE den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Versorger RWE hält Javier Garrido eine Anhebung der Jahresziele für möglich. Er hält die Gewinnplanung des Versorgers sowohl auf kurz- als auch auf mittelfristige Sicht für konservativ.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:05 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.7 Prozent auf 60.66 EUR. Bisher wurden heute 242’749 RWE-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 36.7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST





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