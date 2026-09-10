Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

JPMorgan hat Rheinmetall den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer erwartet David Perry, dass sich der Umsatzausblick in Richtung eines höheren Anteils "neuer" Produkte wie Raketen, digitaler Systeme und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition und bemannter Landfahrzeuge verschieben wird. Dies könnte wegen der sehr hohen Margen einiger der traditionellen Produkte und vornehmlich Gemeinschaftsunternehmen bei den neuen unter dem Strich zu niedrigeren Konzernergebnissen führen.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 1’010.20 EUR abwärts. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70’090 Stück gehandelt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 34.6 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.