Apple Aktie 908440 / US0378331005

190.20
CHF
1.34
CHF
0.71 %
12:54:26
BRXC
19.09.2025 12:04:09

Apple Overweight

Apple
190.20 CHF 0.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee verwies in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung darauf, dass er wegen einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 17 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben habe./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 05:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

