Apple Aktie 908440 / US0378331005
190.20CHF
1.34CHF
0.71 %
12:54:26
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.09.2025 12:04:09
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee verwies in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung darauf, dass er wegen einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 17 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben habe./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 237.88
|
Abst. Kursziel*:
17.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 237.87
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.71%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18.09.25
|Apple Aktie News: Apple am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Apple Aktie News: Apple tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Apple eyes foldable phones and VinFast pivots to Asia (Financial Times)
|
16.09.25