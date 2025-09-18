Apple 190.20 CHF 0.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee verwies in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung darauf, dass er wegen einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 17 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben habe./rob/gl;

