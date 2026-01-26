Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

195.44
CHF
-0.94
CHF
-0.48 %
13:53:53
BRXC
26.01.2026 12:48:19

Apple Hold

Apple
195.44 CHF -0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 283,36 auf 276,47 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts von Schwächesignalen bei den Dienstleistungsumsätzen sei die Aktie um 13 Prozent von ihrem Hoch Anfang Dezember zurückgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Starke iPhone-Geschäfte seien vor den Quartalszahlen am 29. Januar großteils eingepreist. Zudem sieht Lee im von Google abhängigen Werbegeschäft ebenfalls Risiken für die Geschäftsdynamik. Trotz seiner gesenkten Werbe-Wachstumsprognose liege er aber noch knapp über der Konsensschätzung./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 276.47
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 248.04 		Abst. Kursziel*:
11.46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 247.97 		Abst. Kursziel aktuell:
11.49%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

