Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 283,36 auf 276,47 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts von Schwächesignalen bei den Dienstleistungsumsätzen sei die Aktie um 13 Prozent von ihrem Hoch Anfang Dezember zurückgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Starke iPhone-Geschäfte seien vor den Quartalszahlen am 29. Januar großteils eingepreist. Zudem sieht Lee im von Google abhängigen Werbegeschäft ebenfalls Risiken für die Geschäftsdynamik. Trotz seiner gesenkten Werbe-Wachstumsprognose liege er aber noch knapp über der Konsensschätzung./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 276.47
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 248.04
|
Abst. Kursziel*:
11.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 247.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.49%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
