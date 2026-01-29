Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach Quartalszahlen des Technologiekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Umsatz liege über seiner Prognose, aber im Rahmen der gestiegenen Investorenerwartungen, schrieb David Vogt in seiner ersten Reaktion vom Donnerstagabend. Wie von ihm erwartet sei einer der wichtigsten Treiber die Nachfrage nach dem neuen iPhone 17 in China gewesen. Warten dürften die Investoren auf Aussagen, ob höhere Speicherchippreise einen Einfluss auf die iPhone-Produktion oder den Absatz gehabt hätten./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 258.28
Abst. Kursziel*:
8.41%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 258.30
Abst. Kursziel aktuell:
8.40%
Analyst Name::
David Vogt
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
29.01.26
|Apple’s blockbuster iPhone sales power record $144bn quarter (Financial Times)
29.01.26
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
29.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
29.01.26