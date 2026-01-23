Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 315.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 248.04
|
Abst. Kursziel*:
27.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 247.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.03%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
23.01.26
|Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Abend ins Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Apple-Aktie unter Druck: Lohnt sich ein Einstieg vor den Quartalszahlen? (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Goldman Sachs-Aktie steigt: Gewinnsprung dank Trennung von Apple Card (AWP)
|
15.01.26
|Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert (AWP)
|
15.01.26
|Apple sits out AI arms race to play kingmaker between Google and OpenAI (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|193.45
|-1.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Energy Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Buy
|11:25
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight
|11:22
|
UBS AG
Intesa Sanpaolo Buy
|11:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|11:22
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight