Apple Aktie 908440 / US0378331005

Apple
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 315 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht und der Ausblick des Technologieriesen sollten die Sorgen der Anleger bezüglich des Einflusses der Speicherchippreise auf die Profitabilität beruhigen, schrieb Samik Chatterjee in einer Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf rekordhohe Bruttomargen sowohl im vergangenen als auch im Ausblick auf das laufende Quartal./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 258.28 		Abst. Kursziel*:
25.83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 258.30 		Abst. Kursziel aktuell:
25.82%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

