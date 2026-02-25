SoundHound AI Aktie 118615823 / US8361001071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kennzahlen voraus
|
25.02.2026 08:38:06
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Quartalszahlen bei SoundHound AI stehen an. Das prognostizieren Analysten.
SoundHound AI wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll SoundHound AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 54,0 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,28 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,230 USD, gegenüber -1,040 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 167,8 Millionen USD im Vergleich zu 84,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu SoundHound AI
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.12.25
|Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln (finanzen.ch)
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie wechselt ins Plus: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)