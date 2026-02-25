GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK im Nachgang einer Virologenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Neubewertung des Pharmakonzerns seit seiner Wiederaufnahme der Beobachtung 2025 sei beeindruckend, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber noch immer mit einem 20-prozentigen Abschlag zu anderen Branchenwerten gehandelt - wohl auch wegen mangelhafter Perspektiven der Tochter ViiV im HIV-Bereich. Er geht davon aus, dass sich die Aussichten hier im Jahresverlauf bessern./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.68 £
|
Abst. Kursziel*:
13.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.07%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
15:58
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|15:38
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15:38
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14:21
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22.51
|-1.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:38
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|15:31
|
UBS AG
Eni Buy
|15:25
|
UBS AG
Diageo Neutral
|15:23
|
UBS AG
Wolters Kluwer Neutral
|15:19
|
UBS AG
KION GROUP Buy
|15:16
|
UBS AG
Befesa Buy
|15:12
|
UBS AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy