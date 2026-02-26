Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'977 -0.1%  SPI 19'218 0.1%  Dow 49'482 0.6%  DAX 25'176 0.8%  Euro 0.9123 0.0%  EStoxx50 6'173 0.9%  Gold 5'165 0.4%  Bitcoin 52'667 6.3%  Dollar 0.7727 0.0%  Öl 71.0 -0.3% 
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman

Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammensetzung seines Hedgefonds Pershing Square Capital vorgenommen.

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Jahresende 2025 verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 15,53 Milliarden US-Dollar. Dabei zeigt sich Ackman gewohnt konzentriert: Sage und schreibe 99,5 Prozent des gesamten Depots entfallen auf die zehn grössten Positionen.

Bemerkenswert war im vierten Quartal zudem der vollständige Abschied von Chipotle Mexican Grill - Ackman trennte sich nach Jahren von seiner gesamten Beteiligung und stiess damit 21'541'177 Aktien des Unternehmens ab.

Die folgende Übersicht zeigt die zehn Schwergewichte im Portfolio zum Stichtag 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.ch


    Weitere Links:

    Blick ins Depot - 4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor
    Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
    Blick ins Depot - Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025

    Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
