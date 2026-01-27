Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die starken iPhone-Verkäufe zeigten sowohl für den Dezember als auch für das vergangene Quartal einen Anstieg gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen, seien aber ein wenig unter den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Mark Newman am Dienstag. Für das bis zum 29. Januar laufende Geschäftsquartal sieht er bei Apples wichtigstem Produkt leichte Enttäuschungsrisiken. In der Zulieferbranche bleibe die Stimmung verhalten. Apple-Lieferanten dürften 2026 aber gegenüber der Android-Konkurrenz die Nase vorn haben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 255.41
Abst. Kursziel*:
27.25%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 260.84
Abst. Kursziel aktuell:
24.60%
Analyst Name::
Mark Newman
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
26.01.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
26.01.26
|Apple Aktie News: Apple am Abend in Grün (finanzen.ch)
26.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
26.01.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
26.01.26
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
26.01.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
20.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.ch)
20.01.26
|Apple-Aktie unter Druck: Lohnt sich ein Einstieg vor den Quartalszahlen? (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|13:58
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|199.45
|1.49%
