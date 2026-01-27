Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die starken iPhone-Verkäufe zeigten sowohl für den Dezember als auch für das vergangene Quartal einen Anstieg gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen, seien aber ein wenig unter den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Mark Newman am Dienstag. Für das bis zum 29. Januar laufende Geschäftsquartal sieht er bei Apples wichtigstem Produkt leichte Enttäuschungsrisiken. In der Zulieferbranche bleibe die Stimmung verhalten. Apple-Lieferanten dürften 2026 aber gegenüber der Android-Konkurrenz die Nase vorn haben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 255.41 		Abst. Kursziel*:
27.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 260.84 		Abst. Kursziel aktuell:
24.60%
Analyst Name::
Mark Newman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

13:58 Apple Outperform Bernstein Research
26.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Apple Neutral UBS AG
20.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
