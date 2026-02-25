Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Joshua Stone attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal. Beim Ausblick seien vor allem die Aussagen zu den Investitionen von Bedeutung. Diese lägen deutlich unter seiner vorherigen Schätzung. Der Experte kündigte an, seine Einschätzung zur Aktie zu überprüfen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.25 € 		Abst. Kursziel*:
-6.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.77%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

