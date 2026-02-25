Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Joshua Stone attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal. Beim Ausblick seien vor allem die Aussagen zu den Investitionen von Bedeutung. Diese lägen deutlich unter seiner vorherigen Schätzung. Der Experte kündigte an, seine Einschätzung zur Aktie zu überprüfen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.77%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|17.55
|2.32%
