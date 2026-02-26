|Kapitalmassnahme
SPS-Aktie fester: Swiss Prime Site plant Ausgabe einer grünen Wandelanleihe
Swiss Prime Site (SPS) emittierte am Donnerstag eine grüne Wandelanleihe.
Den aus der Transaktion erhaltenen Nettoerlös will SPS zur teilweisen Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Millionen Franken an ELM B.V. sowie zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen laut dem Green Financing Framework verwenden, wie es in einer Mitteilung weiter hiess. Die Emission wurde am Donnerstagmorgen angekündigt.
Das Angebot der SPS Wandelanleihe fand im Rahmen einer Privatplatzierung inner- und ausserhalb der Schweiz statt. Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Ein Antrag auf Zulassung und Handel an der SIX oder einem anderen Handelsplatz in der Schweiz könne zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Die Anleihe werde kein Rating haben.Die SPS-Aktie steigt zeitweise um 4,32 Prozent auf 144,80 Franken.
