SPS-Aktie fester: Swiss Prime Site plant Ausgabe einer grünen Wandelanleihe

Swiss Prime Site (SPS) hat am Donnerstag eine grüne Wandelanleihen im Umfang von 350 Millionen Franken mit Fälligkeit 2032 emittiert. Die Anleihe wirft keinen Zins ab und kann mit einem Aufschlag von 24,0 Prozent auf den Durchschnittskurs der SPS-Aktie der nächsten vier Handelstage gewandelt werden. Der endgültige Wandlungspreis werde noch bekanntgegeben.

Den aus der Transaktion erhaltenen Nettoerlös will SPS zur teilweisen Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Millionen Franken an ELM B.V. sowie zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen laut dem Green Financing Framework verwenden, wie es in einer Mitteilung weiter hiess. Die Emission wurde am Donnerstagmorgen angekündigt.

Das Angebot der SPS Wandelanleihe fand im Rahmen einer Privatplatzierung inner- und ausserhalb der Schweiz statt. Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Ein Antrag auf Zulassung und Handel an der SIX oder einem anderen Handelsplatz in der Schweiz könne zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Die Anleihe werde kein Rating haben.

Die SPS-Aktie steigt zeitweise um 4,32 Prozent auf 144,80 Franken.

awp-robot/gab

Zug (awp)