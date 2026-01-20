Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'158 -0.1%  SPI 18'202 0.0%  Dow 48'865 0.8%  DAX 24'576 -0.5%  Euro 0.9290 0.3%  EStoxx50 5'883 -0.2%  Gold 4'826 1.3%  Bitcoin 71'345 2.3%  Dollar 0.7938 0.5%  Öl 64.8 1.2% 
Apple Aktie 908440 / US0378331005

195.06
CHF
-4.70
CHF
-2.35 %
15:41:06
BRXC
21.01.2026 14:53:21

Apple Neutral

Apple
195.06 CHF -2.35%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Solide Umsätze mit iPhones dürfte man am Markt weitgehend bereits erwarten, schrieb David Vogt in einem Ausblick am Mittwoch. Höhere Kosten von Memory-Chips und Risiken bei den Bruttomargen "deckelten" aber die Perspektiven für die Profitabilität und den Gewinn je Aktie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 246.70 		Abst. Kursziel*:
13.50%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 247.61 		Abst. Kursziel aktuell:
13.08%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

