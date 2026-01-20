Apple Aktie 908440 / US0378331005
21.01.2026 14:53:21
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Solide Umsätze mit iPhones dürfte man am Markt weitgehend bereits erwarten, schrieb David Vogt in einem Ausblick am Mittwoch. Höhere Kosten von Memory-Chips und Risiken bei den Bruttomargen "deckelten" aber die Perspektiven für die Profitabilität und den Gewinn je Aktie./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 246.70
|
Abst. Kursziel*:
13.50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 247.61
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.08%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
