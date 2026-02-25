Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
Salesforce Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe Ergebnisse veröffentlicht, die im Großen und Ganzen mit seinen Recherchen übereinstimmten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob eine starke Nachfrage nach dem KI-Tool Agentforce hervor, sah aber verhaltenes Wachstum im übrigen Kernportfolio. Das Umsatzwachstum enttäusche./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 200.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 195.36
Abst. Kursziel*:
2.38%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 196.09
Abst. Kursziel aktuell:
1.99%
Analyst Name::
Karl Keirstead
KGV*:
-
Analysen zu Salesforce
