Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’313 -0.3%  DAX 25’278 0.4%  Euro 0.9124 0.0%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’187 0.4%  Bitcoin 51’582 -1.7%  Dollar 0.7740 0.2%  Öl 72.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SPS-Aktie fester: Swiss Prime Site plant Ausgabe einer grünen Wandelanleihe
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Suche...
eToro entdecken

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

153.21
CHF
10.31
CHF
7.21 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 17:15:01

Salesforce Neutral

Salesforce
153.21 CHF 7.21%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe Ergebnisse veröffentlicht, die im Großen und Ganzen mit seinen Recherchen übereinstimmten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob eine starke Nachfrage nach dem KI-Tool Agentforce hervor, sah aber verhaltenes Wachstum im übrigen Kernportfolio. Das Umsatzwachstum enttäusche./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Salesforce

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Salesforce-Kurs >5 >10 >15
Fallender Salesforce-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 200.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 195.36 		Abst. Kursziel*:
2.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 196.09 		Abst. Kursziel aktuell:
1.99%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:02 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:43 Salesforce Overweight Barclays Capital
11:07 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 151.74 6.18% Salesforce