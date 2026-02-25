NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe ein weiteres rundum gelungenes Quartal eingetütet, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien locker übertroffen worden. Er geht davon aus, dass ein starkes Wachstum im prozentual zweistelligen Bereich bis 2027 anhält./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 187.79
Abst. Kursziel*:
33.13%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 186.85
Abst. Kursziel aktuell:
33.80%
Analyst Name::
Srini Pajjuri
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
18:00
|Schwacher Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
18:00
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
18:00
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt (finanzen.ch)
17:39
|Nvidia mit deutlichem Kursverlust trotz starker Zahlen (AWP)
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
16:01
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
16:01
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|17:05
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:04
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|145.26
|-3.95%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:15
UBS AG
Salesforce Neutral
|17:13
UBS AG
NVIDIA Buy
|17:05
DZ BANK
NVIDIA Kaufen
|17:04
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|15:59
RBC Capital Markets
AUTO1 Outperform
|15:38
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|15:31
UBS AG
Eni Buy