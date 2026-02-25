NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
145.54CHF
-5.69CHF
-3.76 %
18:00:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 17:05:47
NVIDIA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 225 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ingo Wermann attestierte dem Chipriesen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "Schlussquartal mit Rekorden" und weiter steigender Erlösdynamik. Die Markterwartungen seien sowohl mit den Zahlen als auch dem Ausblick deutlich übertroffen worden./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 187.34
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 187.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:00
|Schwacher Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt (finanzen.ch)
|
17:39
|Nvidia mit deutlichem Kursverlust trotz starker Zahlen (AWP)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|17:05
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:04
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:04
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:04
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|145.26
|-3.95%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:15
|
UBS AG
Salesforce Neutral
|17:13
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|17:05
|
DZ BANK
NVIDIA Kaufen
|17:04
|
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|15:59
|
RBC Capital Markets
AUTO1 Outperform
|15:38
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|15:31
|
UBS AG
Eni Buy