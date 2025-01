ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Chinas Einfuhrzahlen von iPhones seien im November im Jahresvergleich um 47 Prozent zurückgegangen, schrieb Analyst David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das bedeute den dritten Monat in Folge einen Rückgang um mehr als 40 Prozent./gl/la;