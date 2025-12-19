PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
19.12.2025 14:50:00
PUMA-Aktie im Minus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität
PUMA hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert.
PUMA die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen. Im XETRA-Handel geht es für die PUMA-Aktie zeitweise um 1,42 Prozent auf 22,91 Euro nach unten.
