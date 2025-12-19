Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’108 -0.2%  SPI 18’012 -0.2%  Dow 47’837 -0.2%  DAX 24’220 0.1%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’744 0.0%  Gold 4’328 -0.1%  Bitcoin 69’947 3.0%  Dollar 0.7950 0.1%  Öl 60.3 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343
Top News
PUMA-Aktie im Minus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität
Mercedes-Benz-Aktie höher: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
RWE-Aktie höher: Verkauf von polnischem Offshore-Projekt
Suche...

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Strategische Refinanzierung 19.12.2025 14:50:00

PUMA-Aktie im Minus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität

PUMA-Aktie im Minus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität

PUMA hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert.

PUMA
21.33 CHF -2.70%
Kaufen Verkaufen
Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, besteht dieser Rahmen aus einer Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von 108 Millionen Euro. Mit dem Geld will PUMA die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen.

Im XETRA-Handel geht es für die PUMA-Aktie zeitweise um 1,42 Prozent auf 22,91 Euro nach unten.

DOW JONES

Weitere Links:

PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com