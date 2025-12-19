Rieter-Aktie tiefrot: Übernahme von Barmag offiziell genehmigt

Bis Anfang Februar 2026 soll die 850 Millionen Franken schwere Transaktion abgeschlossen sein, teilte Rieter am Freitag mit.

Rieter hatte Anfang Mai angekündigt, Oerlikon das Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von Chemiefasern abzukaufen.

Wie der Industriekonzern Oerlikon in einem eigenen Communiqué am Freitag schreibt, stellt der Abschluss der Transaktion den letzten Schritt im strategischen Umbau von Oerlikon in ein Pureplay-Oberflächen-Technologieunternehmen dar.

Die Mittelzuflüsse aus dem Verkauf werden von Oerlikon zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Finanzielle Einzelheiten zum Abschluss und deren Auswirkungen wird Oerlikon den Angaben zufolge mit dem Finanzergebnis am 24. Februar 2026 bekannt geben.

Die Rieter-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 3,01 Prozent schwächer bei 3,07 Franken.

awp-robot/hr/gab

Winterthur (awp)