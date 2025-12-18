ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill sei die erste Frau an der Führungsspitze und die erste extern ernannte CEO in der 115-jährigen Geschichte des Ölkonzerns, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre wichtigsten Prioritäten seien unter anderem die Anpassung der Kostenbasis, die Sanierung der Bilanz, Transaktionen zur Hebung versteckter Werte und die Ankurbelung der Wachstumsmotoren./rob/edh/mis;