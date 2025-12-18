EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 355 auf 352 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert Krankowski zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überrascht von den zuletzt massiven Kursverlusten nach Ankündigungen zu Smartglasses-Produkten von Wettbewerbern. Er sei stets davon ausgegangen, dass dieses Segment fragmentiert und nicht ausschließlich von dem Brillenkonzern dominiert sein würde, schrieb der Analyst./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
352.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
275.20 €
|
Abst. Kursziel*:
27.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
276.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.54%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.12.25
|EssilorLuxottica-Aktie gibt etwas nach: EssilorLuxottica expandiert in Belgien durch Übernahme von Signifeye (Dow Jones)
|
09.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - EssilorLuxottica sehr schwach (Dow Jones)
|
09.12.25