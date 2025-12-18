Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’104 -0.3%  SPI 18’005 -0.3%  Dow 47’838 -0.2%  DAX 24’213 0.1%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’743 0.0%  Gold 4’333 - Bitcoin 69’947 3.0%  Dollar 0.7946 0.0%  Öl 60.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343
Top News
Sony-Aktie tiefer: Konzern übernimmt Mehrheit an "Peanuts"
PUMA-Aktie im Minus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität
Mercedes-Benz-Aktie höher: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Suche...

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

205.40
CHF
5.75
CHF
2.88 %
14:49:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 13:48:00

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
206.21 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den Jahreszahlen 2025 im Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent gesteigert haben, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte auf dieser Basis stabil geblieben sein. Die Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List", werden also für besonders aussichtsreich gehalten./mis/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
221.10 € 		Abst. Kursziel*:
17.59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
221.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.22%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?