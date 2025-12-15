Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Montag schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 48’416.56 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.929 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.530 Prozent auf 48’714.75 Punkte an der Kurstafel, nach 48’458.05 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48’679.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 48’283.27 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der Dow Jones 47’147.48 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45’883.45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43’828.06 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 14.21 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48’886.86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2.38 Prozent auf 325.31 USD), Honeywell (+ 1.96 Prozent auf 197.45 USD), Travelers (+ 1.85 Prozent auf 290.59 USD), Procter Gamble (+ 1.60 Prozent auf 145.13 USD) und Johnson Johnson (+ 1.22 Prozent auf 214.17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-2.92 Prozent auf 254.58 USD), 3M (-1.89 Prozent auf 165.70 USD), Amazon (-1.61 Prozent auf 222.54 USD), Apple (-1.50 Prozent auf 274.11 USD) und Caterpillar (-1.36 Prozent auf 589.76 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43’931’334 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.625 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.72 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

