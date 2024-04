ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 190 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Absatzquote für iPhones in China sei im März im Jahresvergleich gesunken, habe sich gegenüber dem Vormonat aber gebessert, schrieb Analyst David Vogt am Dienstag mit Blick auf aktuelle Marktdaten. An seinen Umsatzschätzungen mit dem Smartphone änderte sich insgesamt nichts./ag/ajx;