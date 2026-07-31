Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’208 1.2%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’104 0.9%  Bitcoin 52’089 0.2%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 89.4 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Sika41879292Partners Group2460882Logitech2575132UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Der Schmetterlings-Effekt an der Börse: Bietet diese ETF-Strategie die bessere Rendite?
Selten offen: Peter Schiff bereut, nie in Bitcoin investiert zu haben
Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst
Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Klarstellung vom Altmeister 31.07.2026 03:24:15

Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst

Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst

Warren Buffett hat in einem Interview mit Becky Quick erstmals öffentlich erklärt, wie es zur milliardenschweren Alphabet-Position von Berkshire Hathaway kam.

• Buffett hat die inzwischen rund 31 Milliarden US-Dollar schwere Alphabet-Beteiligung nach eigenen Worten persönlich angestossen
• Berkshire baute die Position im dritten Quartal 2025 auf und weitete sie im ersten Quartal 2026 deutlich aus
• Trotz der Grösse der Position zählt Alphabet laut Buffett nicht zu seinen liebsten Berkshire-Beteiligungen

Buffett übernimmt die Verantwortung für den Alphabet-Einstieg

Nach der Bekanntgabe der Alphabet-Beteiligung im Berkshire-Portfolio gingen viele Marktbeobachter davon aus, dass Buffett-Nachfolger Greg Abel hinter dem Schritt steht und das Portfolio stärker in Richtung Technologiewerte ausrichtet, wie unter anderem The Motley Fool berichtete. Buffett widersprach dem im Interview mit CNBC direkt: "I initiated it."

Zugleich betonte er das enge Abstimmungsverhältnis zu Abel, der die operative Führung von Berkshire Hathaway zu Jahresbeginn 2026 übernommen hatte. Buffett betont nichts zu tun, was Abel nicht absegnet und andersherum. Dennoch sei Abel am Ende der Entscheider.

Nachgeholte Investition nach Jahren des Zögerns

Buffett räumte im Interview ein, einen Fehler gemacht zu haben, weil er nicht früher in Alphabet investiert hat. Bereits 2018 hatte er öffentlich Bedauern darüber geäussert, die Stärke des Google-Werbegeschäfts, die er über Berkshires Versicherungstochter Geico als frühen Google-Werbekunden aus erster Hand miterlebt hatte, nicht rechtzeitig honoriert zu haben. Er sei sich damals nicht sicher gewesen, ob sich Google im schnelllebigen Technologiesektor langfristig als Gewinner durchsetzen würde.

Die Aufholjagd begann im dritten Quartal 2025, als Berkshire rund 17,8 Millionen Alphabet-Aktien erwarb. Im ersten Quartal 2026 kaufte der Konzern noch einmal mehr als das Doppelte. Mit der Beteiligung an der 10-Milliarden-Dollar-Privatplatzierung im Juni 2026 ist Alphabet mittlerweile zur fünftgrössten Position im Berkshire-Portfolio aufgestiegen.

Hohe Kapitalanforderungen als zentrale Herausforderung

Buffett verwies im Gespräch mit CNBC auch auf die enormen Investitionssummen, die im KI-Wettlauf nötig sind. Google und sämtliche Wettbewerber setzten inzwischen hunderte Milliarden US-Dollar ein, reales Geld, mit dem im klassischen Softwaregeschäft früher nicht in dieser Grössenordnung kalkuliert werden musste, so Buffett.

Dennoch sieht Buffett Alphabet nach eigener Aussage mit grösserer Wahrscheinlichkeit als Gewinner an als 90 bis 95 Prozent der von der Wall Street bevorzugten Aktien. Die entscheidende Frage sei nicht, ob ein Unternehmen gestern "wunderbar" gewesen sei, sondern wie lange es das noch bleibe.

Auch zu Apple äussert sich Buffett

Neben Alphabet ging Buffett im Interview auch auf Apple ein, Berkshires grösste Aktienposition. Auch nach der Ankündigung, dass Tim Cook als CEO zurücktritt, zählt Apple weiterhin zu seinen bevorzugten Aktien, so Buffett laut CNBC. Er wisse heute deutlich mehr über das Unternehmen als noch vor einigen Jahren.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Warren Buffetts Mahnung vor `Zockerei`: Warum sie gerade jetzt wieder brandaktuell ist
Buffetts verpasste Chance? Greg Abel könnte bei McDonald`s-Aktie zugreifen
Buffett-Indikator auf Allzeithoch: Wie stark sind US-Aktien aktuell überbewertet?

Bildquelle: photosince / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

30.07.26 Logo WHS Fed lässt Zinsen unverändert – Nasdaq-Trade bringt 95 Punkte!
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Healthcare-Sektor Europa – Jede Menge "Swissness"/Barry Callebaut – Zaghafte Erholung
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’983.75 19.84 S6HB9U
Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.19 SABE5U
Long 13’475.02 13.67 S1B6WU
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

adidas-Aktie zweistellig tiefer: Umsatzprognose erhöht - Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagnachmittag ins Minus
Idorsia-Aktie rutscht ab: Biotech-Konzern sieht sich nach erstem Semester auf Kurs
Microsoft liefert Traumquartal - Azure treibt Wachstum an - Aktie hebt ab
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sanofi-Aktie sackt ab: Pharmakonzern hebt Jahresziele an - Gewinneinbruch im Quartal
Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
DroneShield-Aktie verliert die Hälfte in drei Monaten: Was steckt hinter dem Kurssturz?
BMW-Aktie letztlich etwas schwächer: Ergebnis im zweiten Quartal rückläufig
adidas Aktie News: adidas am Mittag im Ausverkauf

Top-Rankings

Die 30 bestbezahlten US-CEOs
Jahresgehälter von mehreren 100 Millionen Dollar - bei US-CEOs keine Ausnahme
Bildquelle: Nomad Soul / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.