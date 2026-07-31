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Index im Fokus 31.07.2026 22:33:31

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich

Der NASDAQ Composite verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

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Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1.00 Prozent fester bei 25’373.85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.870 Prozent fester bei 25’340.71 Punkten in den Handel, nach 25’122.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’460.86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’004.33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.546 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’213.72 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 24’892.31 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, mit 21’122.45 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.20 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 28.74 Prozent auf 60.43 USD), Amazon (+ 15.32 Prozent auf 271.58 USD), DexCom (+ 11.95 Prozent auf 83.45 USD), Microvision (+ 8.75 Prozent auf 0.27 USD) und Monolithic Power Systems (+ 8.35 Prozent auf 1’426.03 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Myriad Genetics (-46.74 Prozent auf 2.86 USD), Cerus (-25.61 Prozent auf 2.15 USD), Neurocrine Biosciences (-10.08 Prozent auf 166.80 USD), Monro Muffler Brake (-8.89 Prozent auf 12.25 USD) und Apple (-7.35 Prozent auf 308.91 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43’836’815 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.312 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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