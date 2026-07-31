Zuversicht in New York: S&P 500 klettert letztendlich

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.70 Prozent höher bei 7’489.72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 59.833 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.472 Prozent fester bei 7’472.72 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’437.63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’399.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’512.04 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.342 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 7’499.36 Punkten. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Stand von 7’209.01 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’339.39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.20 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Amazon (+ 15.32 Prozent auf 271.58 USD), DexCom (+ 11.95 Prozent auf 83.45 USD), Monolithic Power Systems (+ 8.35 Prozent auf 1’426.03 USD), Eaton (+ 7.32 Prozent auf 415.20 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 6.88 Prozent auf 356.65 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Western Union Company (-17.30 Prozent auf 6.36 USD), Corteva (-11.90 Prozent auf 78.71 USD), Coinbase (-10.59 Prozent auf 146.26 USD), Apple (-7.35 Prozent auf 308.91 USD) und Edison International (-6.81 Prozent auf 73.37 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 43’836’815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.312 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch