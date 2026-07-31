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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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31.07.2026 18:28:02

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 134,30 auf 137,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des stärksten Umsatzwachstums in Europa seit 2022, eines verbesserten US-Umfelds und erster Zeichen eines erfolgreichen Umbaus des Baustoffkonzerns, rücke die Einschätzung näher, dass es sich um eine günstige Aktie mit Potenzial handle, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
137.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.56 € 		Abst. Kursziel*:
67.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.35%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
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