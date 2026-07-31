Saint-Gobain 75.60 CHF 6.96% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 134,30 auf 137,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des stärksten Umsatzwachstums in Europa seit 2022, eines verbesserten US-Umfelds und erster Zeichen eines erfolgreichen Umbaus des Baustoffkonzerns, rücke die Einschätzung näher, dass es sich um eine günstige Aktie mit Potenzial handle, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.