Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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31.07.2026 20:43:57
Saint-Gobain Outperform
Saint-Gobain
75.60 CHF 6.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Oliver Dyson passte sein Bewertungsmodell für den Baustoffkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an die vorgelegten Halbjahreszahlen an - mit einer leicht positiven Anpassung beim Umsatz und einer negativen beim operativen Ergebnis (Ebitda)./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Outperform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
81.56 €
|
Abst. Kursziel*:
18.93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
81.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.37%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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