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Index-Performance 31.07.2026 22:33:31

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0.60 Prozent auf 28’274.20 Punkte nach oben. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1.21 Prozent stärker bei 28’446.99 Punkten, nach 28’106.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27’954.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28’606.77 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.486 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30’276.35 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 27’452.12 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23’218.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.17 Prozent aufwärts. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Amazon (+ 15.32 Prozent auf 271.58 USD), DexCom (+ 11.95 Prozent auf 83.45 USD), Monolithic Power Systems (+ 8.35 Prozent auf 1’426.03 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6.88 Prozent auf 356.65 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 6.73 Prozent auf 356.13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Apple (-7.35 Prozent auf 308.91 USD), NXP Semiconductors (-6.53 Prozent auf 229.16 USD), Linde (-5.95 Prozent auf 478.38 USD), Micron Technology (-5.90 Prozent auf 823.03 USD) und Sandisk (-5.09 Prozent auf 1’214.83 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’836’815 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.312 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.76 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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