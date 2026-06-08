Apple Aktie 908440 / US0378331005
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08.06.2026
BRXC
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09.06.2026 07:42:18
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Apple entwickle sich beim Thema KI weiter, aber in moderatem Tempo, schrieb David Vogt am Montagabend nach der Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC). Für die Nachfrage sieht er darin keinen "Game Changer"./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 301.54
|
Abst. Kursziel*:
-1.84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 301.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.84%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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