Apple 250.43 CHF 0.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Apple entwickle sich beim Thema KI weiter, aber in moderatem Tempo, schrieb David Vogt am Montagabend nach der Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC). Für die Nachfrage sieht er darin keinen "Game Changer"./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.