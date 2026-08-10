Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,1 Prozent auf 306,78 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'873 Punkten steht. In der Spitze büsste die Apple-Aktie bis auf 304,64 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 306,71 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5'826'739 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 344,56 USD an. 12,31 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 219,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109.42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94.04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,81 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien

Apple-Aktie im Fokus: OpenAI kontert im Streit um KI-Geheimnisse

Buffett-Nachfolger Abel setzt neue Akzente bei Berkshire - Wichtige Energieinvestments bleiben