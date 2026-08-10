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10.08.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple gibt am Montagnachmittag nach

Apple Aktie News: Apple gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 306,17 USD.

Apple
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Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 306,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'985 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 304,64 USD aus. Bei 306,71 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2'852'586 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 344,56 USD an. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 11,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 219,27 USD am 09.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,38 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94.04 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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