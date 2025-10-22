Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’500 -0.6%  SPI 17’267 -0.5%  Dow 47’457 0.5%  DAX 24’255 0.1%  Euro 0.9269 0.1%  EStoxx50 5’706 0.6%  Gold 3’990 -2.2%  Bitcoin 91’623 0.5%  Dollar 0.7963 0.0%  Öl 66.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum bleibt der Franken gegenüber Dollar und Euro stabil
Der (bessere) Warren Buffett ETF
Goldpreis fällt unter 4'000 US-Dollar
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal

Apple Aktie 908440 / US0378331005

211.48
CHF
4.52
CHF
2.19 %
16:34:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 14:35:20

Apple Neutral

Apple
211.48 CHF 2.19%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die iPhone-Nachfrage sei besser als erwartet, weshalb er seine Absatzprognosen erhöht habe, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies den verstärkten Werbeaktivitäten geschuldet und könnte bei einer Zurücknahme die Nachfrage wieder sinken lassen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 266.38 		Abst. Kursziel*:
-17.41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 265.43 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.11%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse