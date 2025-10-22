Apple Aktie 908440 / US0378331005
211.48CHF
4.52CHF
2.19 %
16:34:14
BRXC
27.10.2025 14:35:20
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die iPhone-Nachfrage sei besser als erwartet, weshalb er seine Absatzprognosen erhöht habe, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies den verstärkten Werbeaktivitäten geschuldet und könnte bei einer Zurücknahme die Nachfrage wieder sinken lassen./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 266.38
Abst. Kursziel*:
-17.41%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 265.43
Abst. Kursziel aktuell:
-17.11%
Analyst Name::
David Vogt
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
