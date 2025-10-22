Apple 211.48 CHF 2.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die iPhone-Nachfrage sei besser als erwartet, weshalb er seine Absatzprognosen erhöht habe, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies den verstärkten Werbeaktivitäten geschuldet und könnte bei einer Zurücknahme die Nachfrage wieder sinken lassen./rob/edh/ajx;

