Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Von der Präsentation des iPhone 17 erwartet sich Analyst David Vogt kaum Impulse für seine kurzfristigen Handy-Schätzungen bis Ende des Jahres. Ein dünneres Gerät dürfte die Kaufentscheidungen der Verbraucher nämlich kaum beeinflussen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf das "Awe Dropping"-Event am Dienstag./rob/ag/tih;

