08.09.2025 07:25:56
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Von der Präsentation des iPhone 17 erwartet sich Analyst David Vogt kaum Impulse für seine kurzfristigen Handy-Schätzungen bis Ende des Jahres. Ein dünneres Gerät dürfte die Kaufentscheidungen der Verbraucher nämlich kaum beeinflussen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf das "Awe Dropping"-Event am Dienstag./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 239.69
|
Abst. Kursziel*:
-8.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 239.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.21%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
