Apple 186.25 CHF 0.28% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Abverkaufsquote von iPhones sei im Juli dank Werbeaktionen robust gewesen, kommentierte David Vogt am Montagabend. In China bleibe das Geschäft herausfordernd./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



