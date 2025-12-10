Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
199.05CHF
-4.65CHF
-2.28 %
17:27:18
SWX
11.12.2025 16:45:38
Deutsche Börse Kaufen
Deutsche Börse
199.94 CHF -2.42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber habe auf einem Investorentag neue Geschäftsziele im Erwartungsrahmen verkündet, schrieb der Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Herausforderungen durch die Künstliche Intelligenz und digitale Anlagealternativen sei der Konzern gut positioniert./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
214.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
215.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
