SMI 12'927 0.0%  SPI 17'768 0.0%  Dow 48'523 1.0%  DAX 24'335 0.9%  Euro 0.9333 -0.2%  EStoxx50 5'764 1.0%  Gold 4'253 0.6%  Bitcoin 71'260 -3.1%  Dollar 0.7936 -0.8%  Öl 61.2 -2.2% 
E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

13.93
CHF
-0.47
CHF
-3.26 %
16:54:35
SWX
11.12.2025 14:41:49

EON SE Buy

E.ON
14.36 CHF -0.78%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. James Brand befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den von der Bundesnetzagentur vorgestellten neuen Regelungen für die Gas- und Stromnetzbetreiber in Deutschland. Seiner Meinung nach gibt es einige Verbesserungen./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.02 € 		Abst. Kursziel*:
13.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.26%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

