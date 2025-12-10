Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick auf Zahlen 10.12.2025 21:01:00

Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Broadcom.

Broadcom präsentiert am 11.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

36 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD gegenüber 0,900 USD im Vorjahresquartal.

35 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,28 Prozent auf 17,47 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 42 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,75 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,23 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 44 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 63,34 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 51,57 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com