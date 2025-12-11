Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’927 0.0%  SPI 17’768 0.0%  Dow 48’523 1.0%  DAX 24’335 0.9%  Euro 1 -0.2%  EStoxx50 5’763.6100 1.0%  Gold 4’252.6 0.6%  Bitcoin 71’260 -3.1%  Dollar 0.7936 -0.8%  Öl 61.2 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Givaudan1064593Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Adobe-Aktie steigt: Softwarekonzern gibt zuversichtlichen Ausblick für das neue Geschäftsjahr
Amazon-Aktie dennoch leichter: Konzern erzielt vor Gericht wichtigen Erfolg gegen Produktfälscher in Europa
Coca-Cola-Aktie stabil: Chefwechsel für das neue Jahr angekündigt
Nach SNB-Zinsentscheid: Warum der Franken zum US-Dollar und Euro zulegt
Suche...
eToro entdecken

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

159.12
CHF
-3.06
CHF
-1.89 %
17:11:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 14:42:16

Boeing Buy

Boeing
159.12 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Treffen mit Spitzenvertretern des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen besserten sich, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine veränderte Unternehmenskultur wirke sich auf operativer Ebene positiv aus./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 198.72 		Abst. Kursziel*:
28.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 200.61 		Abst. Kursziel aktuell:
27.11%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten