Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’060.00CHF
-244.00CHF
-7.38 %
16:56:20
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.12.2025 14:51:36
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im vierten Quartal liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’800.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’064.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’065.85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.95%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
16:29
|Givaudan Aktie News: Anleger setzen Givaudan am Donnerstagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:43
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Givaudan-Aktie (finanzen.ch)
|
15:19
|Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag im Sinkflug (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: SPI mittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|14:51
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:28
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:28
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:28
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG