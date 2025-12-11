Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’927 0.0%  SPI 17’768 0.0%  Dow 48’523 1.0%  DAX 24’335 0.9%  Euro 0.9333 -0.2%  EStoxx50 5’764 1.0%  Gold 4’253 0.6%  Bitcoin 71’260 -3.1%  Dollar 0.7936 -0.8%  Öl 61.2 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Givaudan1064593Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Adobe-Aktie steigt: Softwarekonzern gibt zuversichtlichen Ausblick für das neue Geschäftsjahr
Amazon-Aktie dennoch leichter: Konzern erzielt vor Gericht wichtigen Erfolg gegen Produktfälscher in Europa
Coca-Cola-Aktie stabil: Chefwechsel für das neue Jahr angekündigt
Nach SNB-Zinsentscheid: Warum der Franken zum US-Dollar und Euro zulegt
Suche...
eToro entdecken

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’060.00
CHF
-244.00
CHF
-7.38 %
16:56:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 14:51:36

Givaudan Buy

Givaudan
3065.85 CHF -7.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers im vierten Quartal liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’800.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3’064.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
24.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3’065.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
23.95%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:51 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
14:28 Givaudan Overweight Barclays Capital
04.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.