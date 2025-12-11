Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'927 0.0%  SPI 17'768 0.0%  Dow 48'523 1.0%  DAX 24'335 0.9%  Euro 0.9333 -0.2%  EStoxx50 5'764 1.0%  Gold 4'253 0.6%  Bitcoin 71'260 -3.1%  Dollar 0.7936 -0.8%  Öl 61.2 -2.2% 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

517.80
CHF
11.00
CHF
2.17 %
16:49:37
SWX
11.12.2025 14:47:40

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
521.90 CHF 2.21%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach einem Investorentag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Die von Munich Re fu?r 2026 verkündeten Gewinnziele entsprächen weitgehend den gegenwärtigen Erwartungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel, das Ergebnis je Aktie bis 2030 um 8 Prozent per annum zu steigern, sei dagegen ambitioniert und daher eine positive Überraschung./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
549.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
558.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

