Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 190,67 auf 205,82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die positiven Nachrichten etwas mit Blick auf US-Zölle, die Wettbewerbshüter sowie KI-getriebene Siri-Angebote 2026 seien mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Edison Lee in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Sorgen blieben allerdings bestehen: ein gesättigter Smartphone-Markt, fehlende Tech-Innovationen und die KI-bezogenen Kosten./rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 205.82
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 239.69
|
Abst. Kursziel*:
-14.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 239.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.12%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
05.09.25
|Apple Aktie News: Apple wird am Abend ausgebremst (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Brussels should encourage Apple to buy American, not European (Financial Times)
|
04.09.25