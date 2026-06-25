Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth sieht den Internetriesen mit der drittgrößten Werbeplattform überhaupt als großen Profiteur agentischer KI. Im Jahr 2026 rechnet er insgesamt mit einem Werbeumsatz von etwa 83 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von etwa 46 Prozent, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 330.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 228.02
|
Abst. Kursziel*:
44.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 232.27
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.08%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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