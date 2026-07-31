Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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31.07.2026 14:06:26
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Brad Erickson am Freitag die Resultate des Tech- und Handelskonzerns./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 235.50
|
Abst. Kursziel*:
40.13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 235.99
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.84%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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